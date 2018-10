Un nouveau lycée en projet

Par DDK | Il ya 1 heure | 77 lecture(s)

C'est une nouvelle qui vient réjouir aussi bien les autorités locales que les personnels du lycée Achour Ouarzedine.

En effet, un projet de lycée pour remplacer ce dernier a été accordé à l'APC. " Certes nous avons deux lycées. Mais concernant le lycée Achour Ouarzedine, il est dans un état vétuste et ne répond pas aux normes d’une scolarité moderne, d'autant plus qu'il fut au départ ; une école primaire transformée en lycée afin d'éviter le déplacement de nos enfants aux lycées de Draâ El-Mizan", nous expliquera M. Djamel Mahmoud en sa qualité de maire .Quant au projet du nouveau lycée, il nous apprendra que ce sera un établissement de 1300 places. " Nous avons déjà fait le choix du terrain. Il est localisé à proximité du CEM Said Boubeghla. Maintenant , il faut attendre les autres procédures", nous confiera-t-il. A rappeler que le personnel du lycée Achour Ouarzedine, l'un des meilleurs établissements de la wilaya qui s’est toujours distingué par ses très bons résultats , avaient déjà soulevé les problèmes de cet établissement en observant des grèves répétitives,en attirant notamment l’attention sur la vétusté de la structure et l'insécurité qui règne autour de l'établissement. Indubitablement, c'est suite aux constats faits par les commissions diligentées par la direction de l'éducation que ce projet est inscrit. Aussi, avec ce nouvel établissement, il serait fort probable que le lycée Ouarzedine soit récupéré par l'école primaire toute proche du lycée et qui porte le même nom et dont les locaux sont eux aussi dans un état de délabrement avancé. Dans ce chef-lieu communal, en plus des deux lycées ( lycée Achour Ouarzedine et le lycée polyvalent) , il y a deux collèges d'enseignement moyen ( CEM Said Boubeghla et CEM Base 5) . A signaler que depuis la mise en service du lycée de M'Kira, ces deux établissements du secondaire ne souffrent plus d'effectifs pléthoriques. A noter que le lycée polyvalent n'est pas encore baptisé. " La décision discutée en délibération de lui donner le nom de la jeune lycéenne Hakima Gormit décédée suite à une longue maladie avant la proclamation des résultats et ayant décroché son Bac en 2015. La décision de baptisation attend toujours d'être entérinée", nous dira un initiateur de cette proposition, membre de la coordination des comités de villages de Tizi-Gheniff. Par ailleurs, dans le secteur de l'éducation, il faut dire que cette commune dispose d'un nombre suffisant d'établissements scolaires: il s'agit de deux lycées, de cinq collèges dont trois sont implantés dans des zones rurales: Ath Itchir, Tiâchache et Ath Messaoud et dix-sept écoles primaires. Espérons qu'avec le remplacement du lycée Ouarzedine , l'enseignement du secondaire n’aura plus à souffrir du manque d’infrastructures éducatives.

Amar Ouramdane