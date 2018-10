Les opérateurs économiques rappelés à l’ordre

Par DDK | Il ya 1 heure | 74 lecture(s)

Les opérateurs économiques, qu’ils soient inscrits en qualité de personne physique ou morale, sont, encore une fois, rappelés à se conformer aux nouvelles dispositions régissant le registre électronique. Dans un communiqué rendu publique, le Centre national du registre de commerce d’Azazga a réitéré sont appel à l’ensemble des opérateurs économiques, (personnes morales et physiques) qui n’ont pas encore établi leurs registres électroniques, pour se conformer aux nouvelles dispositions consacrées par le décret n°18-112 du 05/04/2018 fixant le modèle de l’extrait du registre de commerce délivré sous format électronique et comportant un code électronique d’identification crypté et sécurisé et ce avant le 11/04/2019. Les opérateurs concernés sont donc invités à se rapprocher des services du CNRC Azazga pour procéder à la modification de leurs documents. Ainsi, cet organisme rappelle, à travers ce communiqué, tous les opérateurs détenteurs des anciens extraits du registre de commerce qui ne contiennent pas ce dit code électronique, de procéder à leur modification au titre de l’intégration du code électronique «RCE», et ce, avant le 11 avril 2019. Passé ce délai, les extraits du registre de commerce ne portant pas de code sécurisé ne seront plus valables, lit-on dans ce communiqué. « Les opérateurs économiques qui ont fait leurs inscriptions au registre du commerce durant la période du 15 juillet 1997 au 13 juin 2014 et qui n’ont pas encore procédé à la modification de leurs extraits des registres de commerce, sont invités à se rapprocher des services du CNRC Azazga pour procéder à leur modification et ce avant le 11/04/2019 », lit-on dans le communiqué dont nous détenons une copie. En outre, le Centre National du Registre du Commerce, antenne locale d’Azazga, reste à la disposition des Opérateurs Economiques pour toutes informations utiles au déroulement de cette opération.

Rachid Aissiou