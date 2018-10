Suicide d’un père de famille

Par DDK | Il ya 39 minutes | 106 lecture(s)

La comptabilité macabre du suicide ne cesse de s’allonger ici à Maâtkas, où il ne se passe pas une seule année sans que l’on enregistre malheureusement des cas de suicide à travers les villages de la circonscription. Ainsi, cette fois-ci, c’est un jeune homme répondant aux initiales de G.S âgé de 35 ans, marié et père de 2 enfants, plein de vie et visiblement sans aucun problème, qui vient de mettre fin à sa vie dans l’après-midi d’avant-hier, par absorption d’un produit toxique chez lui, au village Tizi-Tzouguert. Le constat du décès a été effectué au niveau du CHU de Tizi-Ouzou, et les éléments de la gendarmerie nationale de Maâtkas, territorialement compétents, se sont immédiatement rendus sur les lieux pour ouvrir une enquête et déterminer les circonstances exactes du suicide de ce jeune, très estimé du reste dans le village.

A. Idir