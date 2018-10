Les femmes incitées au dépistage et à la prévention

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

La maison de la culture Mouloud Mammeri a abrité mercredi dernier la 24ème journée d’information et de sensibilisation sur le cancer du sein, organisée par l’association el fedjr, d’aide aux personnes atteintes du cancer du sein, du bureau de Tizi-Ouzou, à l’occasion d’octobre rose.

Le public nombreux composé beaucoup plus de femme a eu droit a des conférences animées par des spécialistes notamment des gynécologues, oncologues ,radiothérapeutes et psychologues qui sont sortis du cadre académique pour aborder avec un langage simple les généralités et les différentes étapes par lesquelles passe la patiente atteinte du cancer du sein particulièrement les traitements : chirurgical, chimiothérapie, radiothérapie et l’impact psycho-social du cancer du sein sur la malade ainsi que sa famille. Les intervenants ont insisté sur l’importance du dépistage et la prévention qui conduisent à la guérison. Sabiha Ghezraoui Allouche, présidente de l’association el fejr du bureau de Tizi-Ouzou déclare : « l’objectif de cette journée est de marquer « ’octobre rose» qui est fêté à travers le monde. A Tizi-Ouzou nous avons organisé beaucoup d’activités : des dépistages, des journées d’information et aujourd’hui nous avons organisé cette journée qui est destinée au large public, des conférences ont été animées avec un langage très simple pour que l’assistance puisse comprendre. Le but est de faire passer le message de l’information pour la prévention. Nous essayons de casser le tabou du cancer pour que les gens puissent comprendre que le cancer est une maladie comme les autres et si elle est diagnostiquée à temps elle peut guérir : on ne guéri pas du diabète ou d’une hypertension mais d’un cancer la guérison est possible. Une malade confie: « j’ai été atteinte du cancer en 2005, je suis passée par toutes les étapes notamment la chimio et la radiothérapie. Quand on dit que cette maladie ne se guérie pas, moi je dis le contraire .Il faut accepter sa maladie et avoir un bon morale. Il ne faut pas se dire que les gens ne doivent pas savoir que je suis malade .J’ai fait l’ablation totale et je n’ai pas honte de marcher avec un seul sein dehors ».le Docteur ouikene, oncologue unité Belloua, CHU de Tizi – Ouzou souligne : «chaque année on reçoit environ 1200 nouveaux malades cancéreux au service oncologie médicale mais il y a de nombreux patients qui passent en périphérie et qui ne sont pas recensés par les différents services épidémiologiques. Il y a des patients qui ne passent pas dans les réunions de concertations pluridisciplinaires : « ce sont des réunions où tous les oncologues chirurgiens, gynécologues en collaboration avec les paramédicaux et les psychologues se réunissent pour traiter chaque dossier pour une meilleure prise en charge des cancéreux ». La présidente de l’association lance un appel à toutes les femmes et à tous les hommes pour accompagner leurs épouses ,sœurs ou filles pour participer à une course vendredi le 26 octobre et qui aura lieu à 9h au stade du 1er novembre « ce sera une course féminine ,la tranche d’âge est de 15 ans et plus .Pour celles qui ne pourront pas courir ,elle pourront marcher ou juste marquer une présence à charge symbolique, pour dire qu’on est contre le cancer du sein ,prêtes à le combattre par tous les moyens » .A précisé madame Allouche .

Sonia Illoul