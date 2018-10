Arrestation de deux individus pour trafic d’armes

Par DDK | Il ya 1 heure | 223 lecture(s)

Un homme âgé de 65 ans, impliqué dans une affaire de trafic d’armes, dans la daïra de Seddouk, a été arrêté dernièrement par les agents de la brigade de recherche et d’intervention (BRI), relevant de la police judiciaire de Bejaia, a indiqué la sûreté de wilaya dans un communiqué. L’arrestation de ce trafiquant d’arme a eu lieu suite à des renseignements parvenus au service de la PJ, faisant état de l’activité de ce sexagénaire, qui s’adonnait à la vente d’armes et de munitions dans un garage, non loin de son domicile familial. L’enquête menée par les agents de la BRI a permis d’appréhender cet individu en flagrant délit de conclusion d’une transaction commerciale avec un jeune homme de 35 ans, natif de la commune de Beni Maouche. La descente effectuée par la BRI au niveau de ce local s’est soldée, en plus de l’arrestation des deux individus, par la récupération et la saisie de deux fusils, l’un de chasse et l’autre à répétition, a affirmé la même source. En outre, les agents de la BRI ont trouvé dans le garage du premier mis en cause 850 cartouches de différents calibres et une somme d’argent de l’ordre de 17 55000 DA, représentant les gains obtenus de ce commerce d’armes et de munitions. La fouille minutieuse du véhicule du trentenaire, stationné à l’extérieur du garage, a permis la récupération de 250 autres cartouches, dissimulées sous le coussin du conducteur et d’un montant de 80 000 DA. Lors de la perquisition de sa maison, la BRI a également trouvé plus de 500 gr de poudre à canon et 19 balles réelles. Les mis en cause dans cette affaire ont été présentés devant les juridictions compétentes et placés sous mandat de dépôt pour « commercialisation d’armes et de munitions sans autorisation de la part des autorités compétentes ».

