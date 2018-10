36 unités LPA attribuées jeudi

Par DDK | Il ya 1 heure | 146 lecture(s)

Une prochaine opération concernera 150 bénéficiaires.

Jeudi dernier, les clés et les décisions ont été remises à 36 bénéficiaires de logements de type LPA, ex LSP lors de la cérémonie organisée à la maison de la culture Mouloud Mammeri en présence des autorités locales. «Ces logements ont enregistré beaucoup de retard parce qu'au départ, il y a eu une opposition, puis le marché a été résilié à la première entreprise. Finalement, une entreprise a été retenue et a respecté les délais. Les acquéreurs peuvent habiter leurs logements», nous a répondu le maire. Par ailleurs, notre interlocuteur nous a appris qu'une autre opération touchera dans les prochains jours l'attribution de 150 logements réalisés dans le cadre de la Résorption de l'Habitat Précaire (RHP). «Nous sommes à la phase finale parce que les listes sont presque toutes validées par la Caisse Nationale du Logement. Nous souhaitons que ces familles, qui ont souffert de longues années dans les cités précaires et bidonvilles, seront relogées, peut être avant la fin de l'année en cours», a espéré le maire. Ces logements sont dotés de toutes les commodités nécessaires. «Nous n'allons pas commettre l'erreur d'attribuer des logements avec des manques, pour subir ensuite les pressions justifiées des bénéficiaires», nous a confié une source proche de l'APC faisant allusion aux 80 logements attribués en 2014 dont les acquéreurs souffrent toujours de quelques manques tels les aménagements. Par ailleurs, la commune a bénéficié d'un quota assez conséquent de logements sociaux locatifs, six cents au total, dont deux cents ont été déjà lancés, sur la route menant vers Tahachat. A cela s'ajoute aussi les aides à l'habitat rural. «Certes, nous avons eu comme toutes les autres communes un quota d'aides à l'habitat rural. Cependant, je peux vous dire que nous avons toujours de nombreux dossiers en attente. Nous avons plus de 800 demandes. Nous appelons les services concernés à nous octroyer un quota conséquent pour atténuer un tant soit peu cette pression», a estimé de son côté M. Arezki Ouali, en sa qualité d'adjoint au maire.

Amar Ouramdane