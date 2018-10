Deux quintaux de poulet avarié saisis

Par DDK | Il ya 1 heure | 132 lecture(s)

Les services de la Gendarmerie nationale ont procédé, récemment, à la saisie de 188 kilogrammes de viande de poulet avariée à Bordj Ménaïel, municipalité sise à une trentaine de kilomètres à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Boumerdès, a-t-on appris d’une source fiable. Selon la même source, cette quantité de viande blanche avariée a été découverte à l’intérieur d’un véhicule de marque Volkswagen, sur la RN12 reliant les wilayas d’Alger et Tizi-Ouzou. Après analyse des services vétérinaires dépendants de la Direction agricole de la wilaya de Boumerdès, il s’est avéré que la viande saisie est impropre à la consommation. Pour rappel, la Direction des services agricoles de la wilaya de Boumerdès, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de prévention et de protection contre les risques de contamination alimentaire par suite d’actions de nature malveillante ou criminelle, a réuni toutes les conditions humaines et matérielles pour la réussite de cette importante opération. Notons en outre que, les services de contrôle de la qualité multiplient leurs sorties sur le terrain avec l’objectif de barrer la route aux vendeurs d’aliments impropres à la consommation et par ricochet protéger les citoyens de leurs conséquences sont souvent fâcheuses.

Hocine Amrouni