De nouvelles plaques directionnelles installées

Par DDK | Il ya 13 minutes | 7 lecture(s)

Désormais, à l'entrée Est de la ville de Drâa El-Mizan, de grands panneaux indiquent les différentes directions à prendre dans les deux sens.

Jusque-là, les automobilistes de passage étaient souvent désorientés pour prendre leur direction. Avec cette nouvelle signalisation, les conducteurs se retrouveront facilement. «Combien de fois suis-je surpris par un automobiliste qui me sollicite pour lui montrer sa direction? Par exemple comment aller en direction de Bouira, d'Ouadhias, de Boghni, de Tizi-Gheniff, Bounouh...?», nous dit un cafetier à la sortie de la ville en allant vers Tizi-Ouzou sur la RN 25. Ainsi, les personnes étrangères ne risquent plus de se tromper de route car ces nouvelles plaques sont explicites et claires : aucune ambiguïté. Seulement, certains ont déjà exprimé leur regret que ces plaques ne portent pas Tamazight. «Je me demande pourquoi les concepteurs de ces panneaux n'ont pas songé à écrire ces directions aussi en Tamazight. Comment alors parle-t-on de la généralisation de cette langue nationale et officielle?», nous interrogera un passant. Par ailleurs, il nous a été donné de constater que deux signalisations importantes sont implantées au carrefour à la sortie Est de la ville : Stop et interdit de faire demi-tour. Celles-ci viennent définitivement mettre un terme à l'anarchie de certains automobilistes ne maîtrisant pas le code de la route et ne respectant pas la priorité des uns et des autres. De nombreux accidents seront évités parce que ce carrefour était un endroit dangereux. Pourtant, il s'agit d'une intersection de deux routes à grande circulation à l'entrée de la ville, par conséquent, la priorité est à droite. Dans cet ordre d'idées, il y a aussi lieu de signaler que l'APC avait installé des plaques lumineuses au centre-ville indiquant les différentes administrations. Seulement, certaines d'entre elles ont été saccagées au moment des manifestations sporadiques en 2011 dans le sillage du Printemps arabe. En tout cas, en matière de signalisation, il reste beaucoup à faire quand on sait que certaines plaques directionnelles ont disparu du décor bien que celles-ci soient importantes. En outre, à noter que la direction des travaux publics a rénové sa signalisation sur les RN 25, RN 30 et RN 68 avec l'implantation de nouveaux panneaux indiquant les virages dangereux, les dépassements dangereux et autres dangers. C'est dire aussi que ce genre de signalisation avertit certains automobilistes qui ne font pas attention en empruntant ces axes routiers importants qui relient la localité aux wilayas de Bouira d'un côté et de Boumerdès de l'autre.

Amar Ouramdane