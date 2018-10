Quatres personnes sauvées in-extremis

Par DDK | Il ya 1 heure | 135 lecture(s)

Avec l’arrivée du froid, le gaz a failli faire ses premières victimes.

En effet, quatre personnes ont échappé à une mort certaine dans la soirée de dimanche et ce grâce à l’intervention rapide de la protection civile d’Aïn El Hammam. Nos sources nous disent que trois jeunes filles et leur mère, rassemblées dans la cuisine de leur domicile, n’ont pas pris conscience que la chaudière qui les réchauffait en ce temps de froid, refoulait les gaz brulés vers l’intérieur. Ce n’est qu’une fois qu’elles en avaient inhalé une certaine quantité que l’une d’elles, qui avaient encore quelques forces, a pu appeler les secours qui s’étaient rendus immédiatement sur place. Munis de bouteilles d’oxygène, les éléments de la protection civile leur avaient prodigué les premiers soins avant de les évacuer vers le pavillon des urgences de l’hôpital de Michelet où on apprend que leurs jours ne sont plus en danger. Des appels à la vigilance doivent être lancés à la population sur les dangers du gaz qui ne cesse de faire des victimes, particulièrement en période de froid. Nous ne sommes qu’au début de la saison hivernale et déjà une alerte vient d’être sonnée. Cet accident, le premier du genre cette année, qui a débouché sur une issue heureuse. Les quatre personnes qui avaient inhalé des gaz toxiques étant sauves, mais cependant marquées à vie. Cet accident doit inciter la population à la vigilance de tous les instants afin d’éviter l’irréparable.

A.O.T.