Un collecteur de vêtements d’hiver installé

à l’initiative de l’association «Djek El Khir» de la wilaya de Tizi-Ouzou, un collecteur de vêtements d’hiver sera fonctionnel à partir d’aujourd’hui, à proximité de la mosquée de la nouvelle ville dans l’axe réservé à l’entrée des femmes. Les personnes désirant contribuer avec des vêtements d’hiver peuvent les laisser auprès de ce collecteur, nouveau dans ce genre dans la wilaya, et cela afin de répondre aux besoins des nécessiteux qui sont dans le besoin surtout que la période hivernal est à nos portes. Les membres de l’association ont décidé aussi de réserver un véhicule pour passer régulièrement récupérer les habits pour les trier et les distribuer enfin aux SDF. L’appel est ainsi lancé aux citoyens afin qu’ils participent par leurs contribution. «Nous sommes là pour accompagner les gens qui sont dans l’extrême besoin, le but de notre association reste à élaborer des plans d’urgence surtout dans des circonstances pressantes. Notre association souhaite que cette collecte réussisse, et nous lançons un appel à toutes les âmes charitables afin de nous accompagner dans cette noble et humanitaire initiative», nous dira Wafik Imarazene, président de ladite association.

Lyes Mechouek