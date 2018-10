Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

Une journée commémorative sera organisée demain à Tala Amara, à l’occasion du 64e anniversaire du déclenchement de la révolution de 1954. Un évènement qui sera organisé par le CRA de Tizi Rached en collaboration avec L’APC, l’ONEM et L’ONEC, au niveau de la maison de jeune de ce grand village de la commune. Les organisateurs ont, pour l’occasion, prévu un riche programme. Ainsi l’ouverture se fera par le dépôt d’une gerbe de fleurs au niveau du monument de Tala Amara, celle-ci sera suivie par une visite guidée du musée de Tala Amara. Une chorale entonnera des chants patriotiques au niveau de l’école primaire les frères Yefsah. La maison de jeunes de Tala Amara recevra une exhibition des arts mariaux. Ce modeste programme se terminera par une remise de diplômes aux trois lauréats du concours de dessin. Un sexagénaire nous dira : «ça me fait plaisir de voir toute cette jeunesse s’intéresser à notre histoire. De plus, notre région compte beaucoup de martyrs.» Les initiateurs de cette journée ont du mérite.

Youcef Ziad.