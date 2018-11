Les malades chroniques premiers concernés

Par DDK | Il ya 1 heure | 73 lecture(s)

Dans le cadre de l’amélioration des prestations entre l’administration et les assurés sociaux, la CNAS de Tizi-Ouzou vient de lancer le contrôle médical à distance au profit des malades chroniques.

C’est ce qu’indique, le directeur de la CNAS, Nacer Atek. Désormais, selon le même responsable, ces malades n’ont pas besoin de se présenter au contrôle médical. Cette nouvelle tâche est confiée au pharmacien, qui servira d’intermédiaire entre l'administration et le malade. C’est à lui de signaler les médicaments prescrits, soumis aux conditions particulières, de poser directement la question au médecin-contrôle CNAS, de répondre ensuite par l’accord ou le rejet du médicament prescrit. La CNAS vient de lancer également, annonce le même responsable, la fiche médicale informatisée, qui permettra aux assurés sociaux de se servir leur traitement au niveau de leur wilaya et à travers tout le territoire national. Cette nouvelle fiche médicale aura également un impact sur le traitement rapide des dossiers au niveau du service du contrôle médical. L’ouverture du guichet unique qui vient d'être généraliser à travers l’ensemble des agences que compte la wilaya, constituera un avantage pour les assurés sociaux en leur simplifie la tâche. Ce guichet unique permettra de traiter toutes les opérations, notamment le congé annuel et la demande du capital-décès entre autres. S’agissant des affiliés à la CNAS de Tizi-Ouzou, le même responsable a déclaré 554 177 personnes, entre malades chroniques, ayants droits et étudiants. Plus de 417 milles Cartes Chifa ont été produites, à ce jour, à Tizi-Ouzou. A l'occasion de la nouvelle année universitaire, la CNAS relance son appel en direction des étudiants inscrits pour l'année 2017-2018, à se rapprocher de la CNAS pour retirer leur carte Chifa. Des arrêts de travail déposés au niveau de la CNAS de Tizi-Ouzou durant les neuf premiers mois de l'année en cours, au moins 6% sont de complaisance, a indiqué le même responsable. Face à ce chiffre, l'administration réagit en renforçant les contrôles médicaux. Il s’agit de mobiliser des agents de contrôle afin d'effectuer même des contrôles médicaux à domicile, pour mettre fin à cette anarchie qui cause d’énormes pertes à la Caisse. Désormais, des déductions seront faites sur les salaires, dans les cas de répétition d’arrêts de travail jugés de complaisance, car injustifiés.

