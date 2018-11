Par DDK | Il ya 1 heure | 63 lecture(s)

Les médecins et les pharmaciens de l'association Tujya de la faculté de médecine de l'université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, étaient mercredi passé, sur l'esplanade jouxtant le lycée Ali Mellah. En effet, ces étudiants ont organisé une journée de sensibilisation sur le cancer du sein à l'occasion du mois rose d'octobre, ainsi que différents dépistages liés au diabète, à la tension artérielle et à l'obésité. Dès neuf heures du matin, ils ont dressé une tente sur la place. Des dizaines de personnes (hommes et femmes) ont pris d'assaut cet endroit. En plus des roses distribuées aux femmes et aussi aux hommes, ces jeunes médecins ont amplement expliqué cette maladie aux passants. «Nous avons constaté qu'il n'y a pas assez de femmes. Mais, nous avons remarqué que les hommes se sont intéressés. Ils nous ont demandé des prospectus et des explications sur les symptômes de cette maladie. En tout cas, nous leur avons bien expliqué la manifestation de cette maladie et les gestes faciles permettant de remarquer l'apparition des ganglions dans cette partie du corps. En plus, nous leur avons recommandé d'accompagner les femmes au dépistage, par exemple à Bab El Oued (Alger) où les examens se font gratuitement», nous dira le médecin, Melle Tassadit Yacoubi, membre du bureau de Tujya. Par ailleurs, il nous a été aussi donné de remarquer que de nombreuses personnes se sont présentées devant ce stand pour se faire dépister, notamment pour le diabète et l'hypertension artérielle. «Beaucoup disent que c'est la première fois qu'ils se livrent à un tel examen. Nous avons, d’ailleurs, relevé certaines pathologies que les concernés ne savaient pas. Nous ne sommes pas catégoriques à ce sujet. Ces personnes doivent d'abord tenir un carnet de bord durant au mois une semaine pour suivre la courbe avant d'être déclarés atteints du diabète ou de HTA», nous expliquera-t-on. En outre, les organisatrices ont prévu un troisième test. Celui-ci consiste à mesurer la masse corporelle afin de déterminer l'indice pouvant dire que la personne présente un surpoids à éliminer pour éviter des maladies-cardiovasculaires. De l'avis de tous ces jeunes médecins, ces campagnes de sensibilisation sont très importantes pour la prévention. D'ailleurs, ils sont fortement sollicités par les comités de villages et présidents d'associations. «Nous avons programmé des sorties dans des villages tels Maâmar, Tafoughalt, Ait Yahia Moussa... Il faudra se rapprocher beaucoup des habitants des zones rurales dont le besoin est extrême en matière de dépistage», conclura Dr Tassadit Yacoubi. Au total, seize jeunes étudiants entre médecins et pharmaciens ont pris part à cette journée ô combien bénéfique pour ces populations des zones rurales.

Amar Ouramdane