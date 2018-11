Le nouveau lycée bientôt réceptionné

Par DDK | Il ya 1 heure | 144 lecture(s)

Le secteur de l'éducation sera renforcé d’un nouveau lycée en demi-pension d'une capacité de 800 places pédagogiques à Ouled Aïssa, localité située à une cinquantaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Boumerdès. La réception de ce joyau architectural, prévue pour la fin du mois de décembre prochain, améliorera à coup sûr la scolarisation des 800 lycéens de cette localité rurale de l’Est du département, dont la moitié poursuit à ce jour, ses études au lycée de la commune limitrophe de Sidi Daoud, et l’autre moitié au niveau du collège du chef-lieu communal. Ainsi, la réception de cet établissement du secondaire doté d’une cantine scolaire d’une capacité de 200 places, mettra fin à cette dispersion fort pénalisante. Réalisé sur une superficie estimée à 18 000 m2, le lycée d’Ouled Aïssa comprend 18 classes de cours, 4 laboratoires, 2 salles polyvalentes, deux clubs, 2 salles de conférences, une bibliothèque et une cantine scolaire. On a également appris que le secteur de l’éducation de la wilaya de Boumerdès réceptionnera, au cours de la même période, de nombreux projets, dont deux collèges d’enseignement moyen, trois établissements du secondaire et des groupements scolaires dans les communes de Boumerdès, Issers et Ouled Moussa. Il est également prévu la réception de 6 salles de cours à Khemis El Khechna, 3 salles de cours à Chabet El Ameur, destinées respectivement pour les écoles d’Ouled Ali, Rabah Harek de Khemis El Khechna et l’école Saïd Nekaz de Chabet El Ameur, auxquelles viendra s’ajouter la réception d’un CEM Base 7 dans la commune de Thénia, d’un CEM Base 6 à Si Mustapha ainsi que deux lycées dans les communes de Ouled Moussa et Timezrit. Ces importantes infrastructures éducatives diminueront, un tant soit peu, la forte pression exercée dans certaines écoles du département se plaignant de surcharge, notamment après les opérations de relogement effectuées sur le territoire de la wilaya de Boumerdès, au profit de plusieurs centaines de familles issues de la wilaya d’Alger.

Hocine Amrouni.