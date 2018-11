Campagne de dépistage du cancer de la prostate

Par DDK | Il ya 14 minutes | 19 lecture(s)

Initiée par l’association Rahma d'aide aux cancéreux en collaboration avec le comité du village Aït Bouyahia, une journée de dépistage du cancer de la prostate est prévue pour le 16 du mois en cours au niveau de l’EPSP de la daïra de Béni Douala où des tests PSA seront effectués. Une activité qui rentre dans le cadre de la prévention et sensibilisation à ce type de cancer qui touche la gent masculine dont des centaines de cas sont diagnostiqués en Algérie. Selon Mourad Kerchouni, membre du comité du village d’Aït Bouyahia, les personnes désireuses de se faire dépister peuvent se rapprocher du bureau sis au centre-ville de Béni Douala où une permanence est ouverte jusqu’aux 15 du mois en cours, de 9h à 13h, afin de s’inscrire et surtout de se renseigner sur les conditions exigées telle que l’âge qui doit être entre 50 et 75 ans; mais surtout de prendre rendez-vous pour permettre le bon déroulement de l’opération et faciliter le travail des organisateurs. Des spécialistes seront là le jour «j», afin d’accompagner et d’orienter les citoyens de toute la daïra puisque l’appel est lancé pour tous les habitants par voie d’affichage à travers tous les villages. «Nous serons aux rendez-vous pour collaborer à la réussite de cette journée de la santé préventive pour tous. Je souhaite que beaucoup de gens aillent s’inscrire car cette action va enlever le doute à plus d’un et surtout nous permettra de faire un dépistage gratuit par des mains professionnelles», rajoute notre interlocuteur. Il faut aussi souligner que le cancer de la prostate est le type de cancer le plus fréquent chez l’homme. On estime qu’un homme sur sept en recevra le diagnostic, le plus souvent à partir de la soixantaine. Bien qu’aucune cause particulière n’ait été découverte, il existerait une prédisposition génétique.

Lyes Mechouek.