Six entreprises privées prêtes à se lancer

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Les décharges sauvages qui empoisonnent la vie aux habitants des communes du versant Nord et littoral de la wilaya de Tizi-Ouzou vont vraisemblablement disparaître dans peu de temps.

Les entreprises privées de collecte et de ramassage des déchets en vert, plastique, carton et autres cannettes attendent juste les formalités administratives avant de se lancer sur le terrain. La nouvelle va satisfaire surtout les citoyens des communes de Makouda, Boudjima, Mizrana, Tigzirt, Iflissen et Ouaguenoun, où d’énormes décharges sauvages sont entassées sur les routes. Les villages et les routes sont quasiment inondés et les services de la voirie communale sont vraiment dépassés. Ni l’effectif ni encore les moyens roulants existant ne suffisent pour venir à bout de ses amas de détritus qui dégradent le paysage de cette belle région qui fait face à la mer méditerranée. Aussi, conscient de l’urgence de la mission, le wali Abdelhakim Chatter, qui a reçu les investisseurs et les opérateurs économiques de la wilaya cette semaine, a instruit tous les services concernés de mettre les moyens nécessaires et d’accélérer les procédures administratives afin que ces entreprises soient sur le terrain dans les plus brefs délais. Selon des villageois et élus interrogés, c’est pour la première fois que le problème de l’environnement, trop épineux à Tizi-Ouzou, est proche de la solution. Insuffisants, les CET, les décharges contrôlées et les moyens de la voirie seront soulagés d’une mission quasiment impossible vu les quantités de déchets rejetés quotidiennement à travers les communes. Les entreprises privées sont donc une solution doublement bénéfique, en permettant de rendre les routes de cette région touristiques propres. Ces dernières par lesquelles viennent les visiteurs des plages de Tigzirt en été, n’accueilleront plus avec ce visage laid à cause des cannettes de boissons jetables qui s’entassent. Ces routes se sont transformées en décharges sauvages sur des dizaines de kilomètres. En plus de ce nettoyage, les entreprises créeront incontestablement une dynamique économique dans le créneau. Avec les quantités énormes de verre, plastique, carton et cannettes récupérés, c’est toute une industrie de transformation qui naîtra dans la région en particulier et la wilaya en général. Cette activité nécessitant de la main d’œuvre est donc une opportunité de création d’emploi. Enfin, pour l’instant, deux entreprises seulement sont sur le terrain en attendant l’arrivée des quatre autres. Selon les prévisions, ces entreprises vont rapidement passer à l’export et c’est aussi à ce chapitre que le wali Abdelhakim Chatter est attendu pour cadrer ces opérateurs. Des observateurs font remarquer que la récupération de ces déchets, avant de passer à l’export, doit favoriser la création d’entreprises locales de transformation qui créeront aussi de l’emploi. Passer directement à des contrats avec des étrangers pour la vente de ces déchets n’est bénéfique que pour les poches des opérateurs et la wilaya sera flouée car elle ne gagnera rien. Aussi, le wali Chatter, qui s’attaque à ce problème de décharges, risque de tomber dans le piège de l’export qui ne sera d’aucun apport pour les populations locales.

Akli. N