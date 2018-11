La fédération des chasseurs est née

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Après deux tentatives avortées, l'assemblée générale des présidents des associations de chasse de la wilaya a élu, mardi dernier, le président de fédération. Ce dernier devra composer son bureau exécutif dans les plus brefs délais, afin d'entamer son travail, car la wilaya accuse un retard énorme en matière de structuration et de formation des chasseurs. L'assemblée générale s'est déroulée dans l'enceinte de la conservation des forêts de Bouira, avec la présence d'un huissier de justice, d'un représentant de la DRAG, de représentants de la conservation des forêts de Bouira et de deux représentants de la Fédération nationale des chasseurs. Un débat houleux a caractérisé cette assemblée. Ce qui explique le report par deux fois de cette élection. Mais tout est rentré dans l'ordre après l'élection du nouveau fédéral, en la personne de Banoune Saïd. Ce dernier a été élu à la majorité des voix, avec 14 sur 23. Une majorité absolue qui lui confère une légitimité lui permettant d'avoir les coudées franches, indispensables à l'accomplissement de sa tâche qui s'annonce difficile car cette wilaya accuse un important retard dans la formation des chasseurs, la lutte contre le braconnage et la protection de la faune et la flore locales par rapport à d’autres fédérations de wilaya, qui en sont à leur sixième stage de formation en vue de l'obtention de l'attestation d'habilitation pour le permis de chasse. En ce qui concerne la protection de la faune et la flore, il y a lieu de rappeler que cette wilaya dispose d'une richesse inestimable, à l'instar d'une grande partie de parc national de Djurdjura. L'implication des chasseurs est primordiale de par leur présence sur le terrain et leurs connaissances. Conscient de la difficulté et de la lourdeur de la tâche, Banoune a appelé dans son discours d'investiture à fédérer toutes les forces, pour rattraper le retard en matière de structuration, de formation et de lutte contre le braconnage. Il a, en outre, tendu la main à ses ex-concurrents pour l'épauler dans sa mission.

M. I. B.