Le Moudjahid Moh Saïd Ourabah tire sa révérence

Jeudi dernier, le village Ighzer N'Chevel, dans les fins fonds du Djurdjura, a perdu un vaillant moudjahid de la guerre de Libération. Il s’agit de Moh Saïd Ighzer Ourabah, décédé à 81 ans à Bouira, où il occupait jusqu'à sa retraite un poste de réceptionniste aux ex-Ponts et chaussées, actuelle direction des travaux publics. Il traînait une longue maladie, aggravée par la perte de sa fille aînée, en juillet dernier. Dda Moh Saïd avait rejoint le maquis alors qu'il n'avait que dix-huit ans, retrouvant ainsi son frère aîné déjà maquisard. Durant cette glorieuse révolution, Dda Moh livra de véritables combats aux côtés de ses frères d'armes dans cette région montagneuse et escarpée que l'armée coloniale encerclait, tant les groupes du Djurdjura étaient aguerris et donnaient du fil à retordre à l’ennemi. Dans l'une de ces batailles justement, il reçut sept balles. Le destin a voulu que Dda Moh survive à cette épreuve. Selon des témoignages d'anciens Moudjahidine ayant intervenu le jour de son enterrement, le défunt souhaitait mourir les armes à la main. À l'indépendance, il se consacra à l'éducation de ses enfants et plus tard à celle de ses petits-enfants. «A chaque fois qu'on lui conseillait de se faire opérer pour retirer les balles logées dans son corps, il répondait que celles-ci sont des témoins devant Dieu de son engagement pour la libération de son pays. Une opération qu’il n’a, donc, jamais consenti à subir», dira dans son intervention l'un de ses anciens compagnons. «Dda Moh était un véritable baroudeur. Il était toujours en tête. Preuve en est, les balles toujours dans son corps», soulignera un autre. À noter que des Moudjahidine d'Ath Kouffi et d'autres villages de la commune se sont rendus au cimetière Kifane Lamara de Ras-Bouira pour l'accompagner à sa dernière demeure. Le destin a voulu aussi que Dda Moh tire sa révérence alors que l'Algérie commémore le soixante-quatrième anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération.

Amar Ouramdane.