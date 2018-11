Un gala de solidarité pour sauver Noura

Par DDK | Il ya 55 minutes | 90 lecture(s)

À l’initiative de l’association culturelle Thala du village Tala Khellil, dans la commune de Béni Douala, un gala de solidarité sera organisé, aujourd’hui, mardi, au niveau de la salle des fêtes Palais des noces sise au niveau de la cité des Genêts, au chef-lieu de wilaya. Plusieurs artistes ont répondu favorablement à l’appel de l’association et de la famille Kherouf pour aider Noura, une femme âgée de 41 ans habitant la cité Azib Ahmed, dans la ville de Tizi-Ouzou, qui est atteinte d’une tumeur nécessitant des interventions au niveau de l’hôpital Chahid Mahmoudi. Le but de cette action consiste à collecter la somme nécessaire qui est estimée à 402 210.00 DA. Le prix du ticket et de 500 DA et la recette récoltée sera versée directement dans le compte de Noura et toute autre contribution sera la bienvenue. «Nous avons voulu être aux côtés de cette famille et nous allons faire de notre mieux pour l’aider. Nous lançons un appel à toutes les familles de la wilaya pour venir massivement, mardi à partir de 13h30, afin d’encourager et surtout soutenir cette femme qui a vraiment besoin de nous», dira un membre de l’association Thala.

Lyes Mechouek