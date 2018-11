Bientôt des gradins pour le stade

Par DDK | Il ya 54 minutes | 82 lecture(s)

Comme de nombreux stades de la wilaya, celui de la commune de Tizi-Gheniff est dépourvu de gradins. D'ailleurs, la sécurité des joueurs est difficile à assurer, quand on sait que les spectateurs se mettent juste derrière le grillage pour suivre les matchs.

Depuis son engazonnement, les autorités n’ont pu le doter de gradins. L’exécutif sortant avait bénéficié d'une enveloppe dépassant, de peu, le milliard de centimes en 2014, mais le projet n'a pas été lancé. "Il y a eu beaucoup de retard parce qu'il fallait passer à l'action dès la praticabilité du stade, après la pose du tartan. Du reste, nous avons profité de la visite du wali pour lui exposer le problème; il a été compréhensif et nous a conseillé qu'il fallait lancer d’abord les procédures et que s'il y avait un problème de financement, il sera réglé", nous dira le maire qui avait accompagné M. Abdelhakim Chater, wali de Tizi-Ouzou, lors de sa visite jeudi dernier. " Nous lancerons incessamment les procédures d'autant plus que le wali a promis de nous aider pour la concrétisation du projet en question", ajoutera notre interlocuteur. Pour les élus de l'exécutif communal, cette opération est très importante. "Ecoutez! Un terrain de football sans gradins n'est pas vraiment idéal pour disputer des matches de championnat même ceux de la division inférieure. Nous souhaitons que cette opération soit réalisée dans les délais prévus", conclura le maire. Par ailleurs, les élus ont soulevé le problème du retard accusé dans le lancement du centre culturel, composé aussi d'une salle de spectacles de trois mille places. "C'est un projet accordé au temps où M. Ould Ali El Hadi était directeur de la culture à Tizi-Ouzou. D'ailleurs, l'ex-salle de cinéma, réformée après le séisme de mai 2003, a été démolie pour recevoir le projet. Donc, l'assiette foncière ne pose aucun problème", dira un membre du comité culturel de Tizi-Gheniff. Un projet qui bénéficie de l’appui du wali qui répondu favorablement, d'autant plus que le chef-lieu de cette importante daïra de plus de 60 000 habitants manque d'infrastructures de ce genre. " Parfois, quand des galas artistiques sont programmés au stade, on n'arrive pas à accueillir tout le monde. Les galas d'Akli Yahiatène, d'Ali Amrane, de Zedek Mouloud, de Rabah Asma et de toutes les vedettes passées par notre ville ont affiché complets. De nombreux spectateurs n'ont pu accéder au stade. C'est pourquoi nous insistons sur le lancement de cette grande salle de spectacles", soulignera un autre membre dudit comité. A rappeler que Tizi-Gheniff dispose d'un centre sportif de proximité et d'une salle polyvalente mise en service, il y a de cela deux ans.

Amar Ouramdane.