Partenariat avec l’EHS d’Oued Aïssi

Une convention de partenariat et de jumelage entre l’établissement hospitalier Fernane Hanafi d’Oued Aïssi et l’Association des enfants inadaptés mentaux de la wilaya de Tizi-Ouzou, a été signée avant-hier. Cette association, ayant à charge la gestion du centre psychopédagogique d’Aït Oumalou, s’est donc associée à l’EHS, via la signature de ladite convention entre le directeur de cet établissement, Bounous Lounès, et le président de l’association, Rezaoui Madjid. Cet accord engage l’EHS à coordonner et à renforcer la qualité de prise en charge des enfants inadaptés mentaux du centre d’Aït Oumalou et à dispenser à son personnel des formations de perfectionnement et d’apprentissage. Ce programme concernera, donc, l’amélioration des aptitudes d’intervention du personnel dans la prise en charge de la population des IMC, des autistes, des retardés mentaux et des trisomiques. Ces stages porteront aussi sur les réadaptations cliniques et la rééducation orthophonique, ergothérapique, art-thérapeutique, musico-thérapeutique… Cet accord inclus aussi la prestation de service par l’EHS au bénéfice des enfants inadaptés mentaux du centre d’Aït Oumalou. À signaler également que le partenariat s’étale sur dix ans et est renforcé par l’installation d’un comité de pilotage et d’évaluation pour sa mise en œuvre. Des réunions trimestrielles du comité sont prévues pour évaluation. «Cet accord permettra à notre personnel de se former et de se perfectionner à travers des stages de formation qui seront assurés par l’EHS. Cela aura un impact positif sur la prise en charge de nos enfants, qui auront droit aussi à un suivi régulier par les équipes pluridisciplinaires de l’établissement hospitalier Fernane Hanafi», a indiqué le président de l’Association des enfants inadaptés mentaux de la wilaya de Tizi-Ouzou.

H. T.