La pomme de terre à 80 DA

Par DDK | Il ya 13 minutes | 10 lecture(s)

Depuis quelques jours déjà, les prix de la pomme de terre connaissent une hausse vertigineuse mettant les ménages dans tous leurs états. En effet, ce tubercule appelé prosaïquement "l'aliment des pauvres" caracole à des prix inaccessibles aux ménages à faibles revenus. Une virée au marché hebdomadaire de M'chedallah nous a renseignés sur cette situation loin d’arranger les choses aux ménages de plus en plus mis à mal par une cherté tous azimuts des produits alimentaires de première nécessité. Ainsi, sur les étals des marchands des fruits et légumes, les prix de la pomme de terre affichaient entre 75 et 80 DA/kg. Peu de chalands s'en approvisionnaient en cette matinée de mardi dernier audit marché pour les prix jugés exagérés, comme le soulignera ce père de famille rencontré sur les lieux : «La montée vertigineuse des prix de la pomme de terre, ces derniers jours, me donne vraiment du souci. Je suis un simple ouvrier et ce légume est incontournable, ce qui fait qu'il est demandé en grandes quantités. Mais voilà, à 80 DA/kg, la pomme de terre n'est plus accessible à mon maigre salaire», peste notre interlocuteur. Néanmoins, la disponibilité en bonnes quantités de ce légume, contraste avec les prix qui restent chers. Les marchands détaillants au niveau de ce souk ne donnent malheureusement aucune explication éloquente, se contentant de dire que "c'est le marché qui fixe les prix" ou encore "nous ne sommes pour rien dans la montée des prix de la pomme de terre.". Les plus avertis n’y voient que la spéculation et le profit, sur le dos du démuni qui reste la seule victime.

