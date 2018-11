L’EPH sensibilise sur l’allaitement maternel

Par DDK | Il ya 39 minutes | 71 lecture(s)

à l’occasion de la célébration de la semaine nationale de l’allaitement maternel, l’EPH de Larbâa Nath Irathen, organise deux journées portes ouvertes, soit le 17 et le 18 novembre de l’année en cours, sur la promotion de l’allaitement maternel, au niveau de la bibliothèque communale. En effet, le lait maternel présente de nombreux avantages, sans oublier le lien privilégié qu’il crée entre la mère et l’enfant. De plus, les études montrent que les bébés nourris au sein sont plus résistants aux infections (gastro-entérites, otites…), que les autres. Le lait maternel couvre tout les besoins du bébé. Il contient les vitamines, sels minéraux, oligoéléments, sucres, graisses protéines dont le bébé a besoin pour bien grandir. En sus de la sensibilisation sur les bienfaits de l’allaitement maternel, pour la maman et le bébé, il est aussi question de préparer psychologiquement la mère à la mise au sein et la surveillance du bébé pour éviter toute complication liée à l’allaitement. Les dits organisateurs ont marqué cette semaine par un riche programme concocté spécialement à cet effet. Pour la première journée, portes ouvertes et exposition sur la promotion de l’allaitement maternel, animées par les sages femmes de la maternité de l’EPH, de Larbâa Nath Irathen avec d’amples explications sur l’allaitement maternel données aux visiteurs. Concernant la deuxième journée, l’ouverture de la séance, sera suivie par six conférences liées au thème, animées par des sages femmes, de l’EPH en question. La première intervention sera donnée par Mme Hamrioui, sage femme coordinatrice, au niveau de l’EPH en question, qui portera sur la présentation du lait maternel. A partir de 13h30mn, une deuxième intervention sera donnée par Madame N. Benadda, sage femme principale, sur les avantages du lait maternel. A partir de 13h45mn, madame Amgar O, reviendra sur la préparation psychologique de la mère et la mise au sein. 14h00mn, madame G-Bessad, sage femme, parlera sur les positions de l’allaitement. A partir 14h15mn, une autre intervention sera faite par madame N. Benadda, sage femme principale, sur l’hygiène des seins et l’alimentation de la femme enceinte. Enfin, à 14h30mn, Dr N. Mostefai, médecin généraliste en chef, chef du service gynéco-obstétrique, parlera sdes difficultés de l’allaitement maternel. Suivra un débat.

Youcef Ziad.