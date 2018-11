Récurrentes coupures d’électricité

Par DDK | Il ya 39 minutes | 80 lecture(s)

Depuis les dernières averses qui ont causé d’énormes dégâts dans la wilaya de Tizi-Ouzou, la ville de Tigzirt n’a pas cessé d’en subir les conséquences.

Les habitants et les commerçants particulièrement ne cessent de tirer la sonnette d’alarme sur les fréquentes coupures d’électricité qui nuisent grandement à leur activité. Dès le petit matin commence la crainte de voir des appareils tomber en panne. De fréquentes coupures d’électricité ont déjà nuit au matériel de plusieurs commerçants de la ville. Selon des témoignages recueillis sur place, ce sont souvent les réfrigérateurs et le matériel informatique qui en pâtissent. Des restaurants et des commerces de produits congelés et surgelés craignent non seulement pour leur matériel mais aussi pour la santé de leurs clients. En effet, un propriétaire d’un magasin indiquera qu’il a déjà réparé son matériel le jour même de la panne parce qu’il ne pouvait travailler sans son matériel de congélation. «Je crains que la rupture de la chaîne de froid ne nuise à mes clients. Nous commercialisons des produits congelés et une grande attention est nécessaire» Explique un commerçant de la ville. D’autres commerces comme les boutiques d’alimentation générale sont aussi touchées parce qu’ils vendent des produits laitiers et dérivés. La rupture de la chaîne de froid engendre inéluctablement la péremption de ces derniers d’où le danger sur la santé des populations. Parallèlement à ces commerces où sont vendus les produits alimentaires, d’autres activités sont touchées de plein fouet. Les cybercafés souffrent également de ce phénomène qui devient fréquent après les dernières averses. Un jeune témoignera que les coupures lui ont fait perdre des documents importants saisis après deux heures de travail. C’est le même son de cloche chez tous les gérants qui affirment qu’ils perdent des clients et que l’activité des cybers a considérablement baissé ces derniers jours. Par ailleurs, la Sonelgaz, soucieuse des doléances de ses clients a mis au point des campagnes de sensibilisation sur ce chapitre justement. Ses antennes ont été instruites de se mettre à l’écoute et au service des clients dans les plus brefs délais. D’ailleurs, des services sont à l’écoute, des victimes de dégradation de matériel, pour des remboursements. Des campagnes d’explication sont organisées pour permettre aux clients de connaître les procédures. Notons enfin, que les dernières intempéries ont eu des répercussions sur tous les plans et pas uniquement sur les commerces et cybercafés en question; à l’exemple des routes qui sont les plus touchées par les averses, particulièrement très fortes sur les communes du Nord de la wilaya.

Akli N.