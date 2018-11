Hommage au Chahid Mouloud Yousnadj

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

Un hommage a été rendu, avant-hier, au Chahid Mouloud Yousnadj dit Si L’Mouloud Nath Youcef, dans son village natal à Cheurfa N Bahloul, à 3 km au sud de la ville d'Azazga.

Plusieurs personnalités politiques, sportives et de la famille révolutionnaire étaient présentes à la cérémonie, qui a débuté avec la levée du drapeau et la lecture de la Fatiha du saint Coran à la mémoire des martyrs de la révolution. Accompagné des autorités locales, le secrétaire général de la wilaya, M. Tibourtine, a déposé, par la suite, une gerbe de fleurs sur la tombe de Si L’Mouloud. Des prises de paroles ont eu lieu par les compagnons du martyr pour retracer l'itinéraire d'un nationaliste qui a voué sa vie à la cause nationale. Selon ces derniers, Mouloud Yousnadj était connu pour sa simplicité, sa piété et sa disponibilité en toutes circonstances au service de ses compatriotes. Forgeron de métier, il était en contact avec les ouvriers et les paysans qui vivaient dans la misère. Il s'est imprégné des idées nationalistes, par ses contacts avec plusieurs militants que comptait la région, et c'est en toute logique qu'il adhère à la cause. Au déclenchement de la guerre de libération, il a été chef des moussebline jusqu'au 1956. Se sentant en danger, il demanda au chef des Moudjahidine de rejoindre le maquis. Avant de rejoindre le maquis, il accomplit une épreuve héroïque en tuant le chef des colons à Azazga, en l'occurrence Thomas. C'est durant un accrochage dans la forêt de Yakouren qu'il tombe gravement blessé. Il est achevé et son corps a été jeté dans un étang. La mémoire collective garde de lui l'exemplarité d'un homme au courage à toute épreuve et le sacrifice suprême de sa vie pour l'indépendance du pays. Cet hommage a la spécificité de réunir les Moudjahidine de différentes régions de la wilaya, des politiques à l'instar de Noureddine Ait Hamouda, Ouahab Ait Menguellet, les députés FLN, RCD, FFS, ainsi que des militants du mouvement associatif. Il a réunis trois présidents de la JSK, à savoir l'actuel président Cherif Mellal et deux anciens présidents qui sont Sadmi et Madjene.

M. I. B