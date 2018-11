Des poteaux inclinés dangereux

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Les habitants du village Aït Chelmoune, à 5 km à l’Ouest du chef-lieu communal de Tadmaït, se plaignent d’un danger qui les guette quotidiennement, à savoir celui des poteaux électriques inclinés depuis plusieurs années déjà et qui risquent de s’effondrer d’une seconde à l’autre. En effet, selon les informations recueillies sur place auprès de représentants dudit village, pas moins de dix poteaux électriques se trouvent en mauvais état, car inclinés et menaçant de céder à tout moment. Les membres du comité de village indiquent à ce propos qu’ils ont sollicité à maintes reprises les autorités locales pour intervenir auprès des services concernés, sans résultats hélas. «On a jamais cessé d’interpeler les élus locaux sur ce danger imminent, mais en vain; et la situation dure depuis des années. Les services concernés et les autorités locales ont été informés à plusieurs reprises, mais sans suite. La menace guette toujours la vie des habitants et des passants», dira Mohamed l’un des délégués de la localité. Par conséquent, les riverains se demandent pourquoi les services concernés tardent à intervenir pour éloigner ce danger, surtout qu’au moindre souffle de vent, les poteaux peuvent s’écrouler dangereusement sous l’effet du poids des câbles déjà trop bas. Devant cet état de fait, ils exhortent les pouvoirs publics à intervenir en urgence auprès des services concernés pour mettre un terme à cette situation qui n’a, selon eux, que trop duré, sachant qu’un drame peut survenir à tout moment.

Rachid Aissiou.