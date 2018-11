Par DDK | Il ya 1 heure | 141 lecture(s)

Une vaste opération de nettoyage a été menée, samedi dernier, dans plusieurs communes de Boumerdès, particulièrement dans une dizaine de localités.

Cette action de volontariat qui a vu la participation des agents privés, des associations et des citoyens, est une suite de celles entamées par le passé pour améliorer le cadre de vie des citoyens. Elle a, aussi, pour objectif d’inculquer aux citoyens la culture du nettoyage de son environnement et de son entourage pour les maintenir dans la propreté. L’action a été baptisée «Samedi blanc» en raison de la mobilisation de tous, le mouvement associatif, les assemblées communales et les citoyens. D’importants moyens matériels ont été mobilisés pour la réussite de cette action qui vise notamment à nettoyer les routes, les avaloirs et les caniveaux dans le but d’éviter les inondations en cette période hivernale. À Boumerdès, la première commune à avoir signé une convention avec une boite privé est Epic public spécialisée dans le nettoyage et la gestion des déchets, l’opération a été d’un grand apport car elle a touché plusieurs grands quartiers et boulevards. En effet, les agents de l’Epic étaient mobilisés au niveau de la cité 11 décembre 1960, Jardin de la Gloire, Cité Ibn Khaldoun et la Gare routière. L’opération de nettoyage a touché même la RN24 et la cité des 350 logements du Figuier longeant le même tronçon routier susmentionné. Sous le slogan «le développement commence par l’entretien et la préservation de l’environnement», des agents privés et des militants associatifs ont enclenché cette opération dans plusieurs quartiers du centre-ville, à l’image de la Cité Sahel, cité FNPOS et plusieurs ruelles notamment. À Dellys, des privés ont été épaulés par des ouvriers des travaux publics (DTP) pour toucher le maximum de quartiers de l’ex-Rusucuru. Cette ville, faut-il le rappeler, a été durement touchée par des inondations meurtrières en 2007. L’intervention des hommes de nettoyage a touché même le système de drainage des eaux pluviales. La mobilisation de tous au niveau de la commune de Khemis El-Khechna a redonné un nouveau visage à cette ville qui ne dort pas en raison de son important tissu industriel. Des volontaires ont nettoyé même les oueds et ruisseaux de la région jusqu’à même entretenir l’oued El Hamiz et le marché de gros de la région. Les commerçants étaient reconnaissants pour les efforts déployés. Les quartiers Ben Dhenoun, Sidi Salem et la périphérie de la gare routière ont, également, été touchés par le nettoyage. Pas loin de cette localité, l’opération a atteint plusieurs axes routiers au niveau de la commune de Ouled Hedadj. D’autres actions visant la propreté ont été entamées à Boudouaou, Kharouba, Bordj Ménaïel et Keddara. Un grand effort et un bon travail sont en train de se faire dans plusieurs localités de la région pour préserver l’environnement. Le wali de Boumerdès, Mohamed Salmani, insiste, lors de ses sorties sur terrain, sur la propreté et la protection de l’environnement notamment en milieu scolaire.

Youcef Z.