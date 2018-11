4 000 bouteilles de boissons alcoolisées saisies

Par DDK | Il ya 1 heure | 152 lecture(s)

Les services de la Gendarmerie nationale de Boumerdès ont saisi, samedi dernier, à 10 h du matin, 4 000 bouteilles de boissons alcoolisées de différentes marques dont le montant global est estimé à 191 millions de centimes, dans la municipalité de Souk El Had, localité située à une quinzaine de kilomètres au Sud-est du chef-lieu de la wilaya de Boumerdès. C’est suite à une fouille de routine effectuée par les gendarmes qui étaient de service dans un barrage fixe dressé sur la RN 05 reliant les wilayas de Boumerdès et Bouira, sur un camion de marque Man, que cette quantité importante de boissons alcoolisées a été découverte puis saisie. Notons que, les services de la gendarmerie ont, en collaboration avec les services de la direction du commerce, détruit la marchandise saisie. Pour rappel, les brigades d’intervention de la Gendarmerie nationale de Dellys et de Benchoud en coordination avec la police judiciaire de la sûreté de daïra, ont, lors d’une descente surprise effectuée au mois de septembre dernier, à Ivedjdhane, village dépendant de la municipalité d’Afir n'Ath Selgam, procédé à la saisie de 1 635 bouteilles de boissons alcoolisées toutes marques confondues.

Hocine Amrouni