Le manège du port de plaisance fermé

Le port de plaisance de Tigzirt n’attire plus grand monde ces dernières semaines. En cause, la fermeture de l’espace familiale à cause des travaux. Sur place, les familles s’interrogent non pas sur les travaux qui sont en cours, ce qui est normal, mais plutôt sur la gestion à «l’approximative» de cet espace public. En effet, en temps normal, cet espace est toujours plein de familles qui viennent se distraire avec leurs enfants. Mais après des semaines de fermeture, les lieux sont vacants. Seules quelques personnes s’invitent pour une marche en solitaire. Il n’y a plus trace d’enfants ni de familles. Les bancs parsemés par-ci et par-là sont tous vides. Certains auront remarqué que même les pigeons et les chiens ont déserté les lieux. Habituellement, ces animaux viennent en nombre parce qu’ils sont nourris par les familles. Par contre, comme la nature n’aime pas trop la touche humaine, ce sont les plages, surtout la grande, qui accueillent le plus de monde. Déçues par la fermeture des espaces familiaux au niveau du port, les familles, en dizaines, se dirigent vers le sable des plages. Les enfants jouent, comme en été, et les parents les regardent tout zen admirant les vagues qui arrivent mais qui n’atteignent jamais les rivages. C’est gratuit et ça permet de passer d’agréables moments dans un calme total, estiment les familles interrogées sur place. Cependant, beaucoup s’interrogeaient sur la gestion de cet espace familial du port des loisirs. L’Etat qui a investi des milliards pour sa réalisation, s’est retrouvé «hors jeu». Un seul opérateur privé y exerce les prix qu’il veut et ferme à son bon vouloir. Les familles qui estimaient déjà que les prix exercés sont excessifs, se retrouvent dehors à cause des travaux. Pour beaucoup, les familles n’ont pas à payer pour distraire leurs enfants dans une propriété de l’Etat. Un père de famille nous dira justement à cet effet que le privé est libre d’ouvrir des manèges mais pas sur une propriété exclusive de l’Etat comme un port de plaisance. Toutefois, l’avis n’est pas unanime pour une raison largement partagée par une grande frange des familles interrogées sur place. Beaucoup estiment que le privé a amélioré cet espace et a pu le garder dans de bonnes conditions. Des familles rappellent que lorsque cet espace était géré par la mairie, en l’espace de quelques mois, le manège s’est retrouvé dans un délabrement invraisemblable. Tous les jeux ont subi des dégradations. Les gens ne savent pas prendre soin d’un bien collectif. L’avis est largement partagé, et c’est justement là que le privé trouve toute sa raison d’être.

