Sensibilisation et hommage

Les anciens scouts du groupe l'Union de Draâ Ben Khedda ont organisé une journée de sensibilisation sur "les dangers des pétards." Cette action de sensibilisation a été prévue avec la célébration du Mouloud Ennabawi. C’est devant une assistance, malheureusement peu nombreuse, que s’est tenue, dans l’après-midi de la journée du Mouloud, à la salle Le Hoggar, une communication donnée par les représentants de la gendarmerie nationale, de la sûreté de daïra et de la protection civile, en présence du P/APC qui a ouvert la séance. Les deux premiers ont abordé, essentiellement le côté juridique, en un mot ce que prévoit la loi en cas d’accidents liés à l’utilisation des pétards comme objet de jeu. Le représentant de la protection civile a, lui, apporté sa contribution sur les dangers de l’utilisation des fumigènes que les enfants ignorent et qui pourraient entrainer parfois des handicaps à vie. A signaler qu’en marge de la communication, un hommage a été rendu à deux anciens chefs scouts du groupe l'Union. Il s’agit de Mohand Saîd Iltache (l'actuel directeur du centre psychopédagogique de Draâ Ben Khedda) et Rabah Amirou, qui étaient membres de la JFLN et scouts du groupe l’Union. Un autre hommage a été rendu à un ancien gardien de buts de l'USMDBK en l’occurrence Sellah Mohamed (1947 -1982),. "Il préservait bien sa cage et était parmi les meilleurs gardiens de la wilaya de Tizi-Ouzou," témoignaient-on sur place. Son entraîneur, à l’époque, était justement Mohand Said Iltache. Il avait joué son dernier match face à l'USM El Harrach. Il tomba malade et mourut assez jeune en 1982. A signaler enfin que des cadeaux symboliques ont été remis aux concernés vivants et à la famille du défunt Sellah Mohamed.

