Le BP 2019 adopté

DDK

Au cours d'une assemblée ordinaire des élus tenue jeudi dernier, le budget primitif ou prévisionnel de l’année 2019 de la commune de Boghni a été voté à l'unanimité.

À la lecture du contenu du document budgétaire élaboré en tenant compte des orientations du ministère de l'Intérieur, le président de l'APC s'est longuement étalé pour faire part à l'assemblée des recettes fiscales de la commune légèrement en hausse, mais pas satisfaisantes en matière de recouvrement des loyers et des taxes qui demeurent, selon lui, «un défi à relever à l'avenir pour améliorer l'état des recettes». En ce sens, il est utile de signaler que le budget global de la municipalité est estimé à plus de 21 milliards de centimes. Cette somme inclus les subventions accordées au fonctionnement des cantines scolaires et des écoles primaires, en plus d'une part de la péréquation orientée, après le vote des élus, à la prise en charge de 9 mois de salaires et aux dépenses obligatoires, telles que celles de l'électricité, de l'eau et du gaz, ainsi que les frais de dépôt des déchets ménagers au CET, dépenses qui s'élèvent à plus d'un milliard. Sur un autre registre, la gestion de la collectivité nécessite aussi la prise en charge de l'entretien du parc communal, des immeubles publics et les frais inhérents à la gestion du service public. Le budget de cette année, avec les orientations des élus de l'assemblée, a pris en compte la prise en charge de la collecte des ordures ménagères en réservant plus de 400 millions de centimes à la location des moyens privés, en plus du renforcement et l'entretien des moyens propres à la commune. À signaler enfin que lors de la même réunion, les élus ont approuvé les projets inscrits sur budget communal, ainsi que la fixation du nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel destinés à améliorer l'encadrement de l'administration communale.

M Haddadi.