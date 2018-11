En attendant les résultats…

Par DDK | Il ya 47 minutes | 89 lecture(s)

Sur demande de la fonction publique de promouvoir les fonctionnaires dans le cadre de la gestion de leur carrière professionnelle, l’IFPMTO d’Aïn El Hammam (Institut de formation paramédicale) a été chargé de l’organisation d’un examen au profit des aides-soignants de la santé publique en fonction dans la wilaya de Tizi-Ouzou et ayant cumulé cinq années dans le grade. Ainsi, pas moins de 465 fonctionnaires exerçant dans les différentes structures de santé (EPH et EPSP) au niveau de la wilaya étaient concernés par la promotion au grade supérieur d’aide-soignant principal de santé publique. Un nombre jugé important que les organisateurs de l’équipe administrative et pédagogique de l’IFPMTO d’Aïn El Hammam ont dû répartir en deux sessions et dans deux établissements différents. Ainsi, lors de la première session qui s’est déroulée le 10 novembre dernier, 92 candidats postulants issus des EPH et EPSP de Larbaa Nath Irathen, Iferhounene, Ouacif et Ain El Hammam ont été accueillis à l’ex-école paramédicale d’Aïn El Hammam. Venus des autres structures de santé, les 129 autres aides-soignants ont été appelés à passer leur examen au niveau de l’INFSSF (Institut national de Formation supérieurs des sages-femmes) de Tizi-Ouzou. Mais selon les organisateurs, l’examen prévu dans le deuxième centre n’a pas pu se dérouler à cause du refus des candidats de s’y présenter. Selon nos sources, les protestataires avaient usé de ce mouvement de grève pour réclamer un nouveau statut pour la corporation. Toujours est-il, selon les mêmes informations, la deuxième session a fini par avoir lieu le 17 novembre dernier aux lieux et dates indiqués. Elle a concerné, cette fois-ci, le second groupe dont 94 éléments ont été convoqués à l’ex-école paramédicale d’Aïn El Hammam, alors que 150 autres se sont présentés à l’INFSSF de Tizi-Ouzou. Notons qu’hormis le refus de certains aides-soignants de passer l’examen de promotion, les examinateurs d’Aïn El Hammam (équipe pédagogique et administration) rompus à ce genre de tâche, n’ont eu à déplorer aucun incident. Désormais, les candidats n’attendent que l’affichage des résultats de l’examen.

A. O. T.