Prolongement des délais par le CNRC

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

Le délai accordé aux opérateurs économiques exerçant des activités relevant du secteur de l’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état, pour le renouvellement de leurs extraits du registre du commerce, a été prorogé au 15 avril prochain, a indiqué dimanche dernier le Centre National du Registre du Commerce d’Azazga dans un communiqué. En effet, L’Antenne locale du CNRC Azazga, a, dans un communiqué dont nous détenons une copie, informé les opérateurs économiques concernés par cette activité, que le délai pour le renouvellement des extraits de registres de commerce est prolongé jusqu’au 15 avril 2019. «Les Opérateurs Economiques activant dans le domaine de l’importation de la matière première, produits et marchandises destinés à la revente en l’état, n’ayant toujours pas procédé à la modification de leurs extraits du registres du commerce, sont informés que le délai est prolongé jusqu’au 15 avril 2019. A cet effet, nous les invitons à prendre attache avec nos services afin de concrétiser la modification de leurs extraits du registre du commerce avant la date butoir et ce, afin de leur éviter tous les désagréments qui peuvent en découler», lit-on dans le document. Par ailleurs, l’Antenne locale d’Azazga, informe à l’occasion, tous les opérateurs concernés que ses services mettent à leur disposition toutes les informations utiles au déroulement de cette opération. Pour rappel, la durée de validité des extraits du registre du commerce, délivrés aux assujettis en vue de l’exercice des activités d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état, est fixée à deux années renouvelables.

Rachid Aissiou.