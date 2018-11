Les travaux toujours pas lancés !

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

Les travaux d'aménagement de la bibliothèque communale de Draa Ben Khedda annoncés en grande pompe, ne voient toujours pas le jour. L'annonce a été faite vers la fin du mandat précédent et relancée au début de l'actuel. La bibliothèque a repris ses fonctions avec la rentrée scolaire. Une fiche technique a été établie touchant plusieurs lots : étanchéité, peinture, dotation en matériel mobilier (tables et chaises), l'internet, dans un premier temps, à l’administration de l’établissement, pour l'étendre progressivement à l’ensemble des services. Plus d’une année après, les travaux n'ont pas démarré. Les (ré) inscriptions sont lancées et les activités reprendront dans des conditions que tout le monde connait. Les infiltrations d'eaux des dernières averses ont mis le personnel dans la gêne. Qu'en sera-t-il avec la présence des adhérents durant l'hiver ? Draa Ben Khedda accuse d'énormes retards et enregistre de nombreux projets à l'arrêt. La liste est assez longue et le sérieux conflit entre le P/APC et les élus de l'exécutif, s’eternise. L'APC est déserté par ses élus. L'administration et les partis politiques en alliance continueront-ils à être spectateurs impuissants de cette situation qui bloque toute activité ?

M. A. T.