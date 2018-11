Les habitants d’Iferki ferment de nouveau la mairie

Par DDK | Il ya 56 minutes | 68 lecture(s)

Des dizaines d’habitants de la cité Chouhada dite Iferki, au chef-lieu de la commune de Tadmaït, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, ont de nouveau fermé avant-hier le siège de leur APC pour exiger des autorités locales, leur quota de logements et l’aménagement urbain de la localité. Les protestataires indiquent qu’ils ne feront pas marche arrière et ce, jusqu’à la satisfaction de ce qu’ils appellent, leurs légitimes revendications. «Nous avons des documents qui montrent que des responsables ont promis un quota de logements pour notre cité, lors d’une réunion qui s’est tenue au siège de la daïra de Draâ Ben-Khedda, le mois d’avril dernier. Mais aucun résident de notre cité n’a figuré sur la liste des bénéficiaires. À cet effet, nous avons décidé d’inscrire notre mouvement dans la durée, jusqu’à l’aboutissement de nos revendications», dira Hocine, l’un des représentants de ce quartier. À signaler que ces mêmes habitants ont bloqué le grand portail de la mairie pour la troisième journée successive, ils se plaignent notamment de «l’indifférence affichée à leur égard par les autorités locales». Les meneurs de cette action ont soulevé le problème de la vétusté du réseau d’assainissement et celui de l’AEP ainsi que l’aménagement des ruelles qui n’ont jamais été rénovées depuis l’édification de cette cité en 1962. Selon les représentants dudit quartier, le chef de daïra de Draâ Ben-Khedda a invité les protestataires à tenir une réunion au siège de la daïra en vue de trouver un terrain d’entente et une solution aux problèmes soulevés. Aussi, il est utile de signaler que ces mêmes résidents avaient fermé la mairie à trois reprises durant les dix derniers jours pour les mêmes motifs.

Rachid Aissiou.