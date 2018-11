Grève au CEM d’Aït Ounir

Par DDK | Il ya 56 minutes | 61 lecture(s)

Les élèves du CEM Mohand Arezki Mammeri, dans la commune de Feraoun, ont séché les cours avant-hier suite à l’appel à une grève générale des parents d’élèves du même établissement qui dénoncent le déplorable état de cet établissement scolaire suite au non achèvement des travaux. Les parents mécontents dénoncent aussi le fait que la cantine ne soit toujours pas opérationnelle depuis l’ouverture du collège en 2016, pour manque d’agents. Le président de l’association des parents d’élèves parle de l’insécurité et du danger qui guette leurs enfants au niveau de la cour dudit CEM dégradée, lézardée de fentes et fissures causées par le glissement de terrain qui continue à menacer la région. Notre interlocuteur parle aussi de promesse donnée par le wali lors de sa visite dans la commune quant à la prise en charge des logements de fonctions de l’établissement aussi dégradés. Ainsi, après le mouvement de débrayage qui a touché le CEM mixte de la même commune la semaine dernière, c’est au tour de ce CEM sis dans la région d’Ait Ounir de bouder les cours. Quelques travaux à mener à terme, un voile pour la cour et l’ouverture de la cantine sont le lot de revendications des parents d’élèves de ce CEM.

N. T.