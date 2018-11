Les transporteurs d'Aït Kouffi en grève

Par DDK | Il ya 18 minutes | 10 lecture(s)

Les transporteurs publics de voyageurs desservant les villages d'Ait Kouffi au chef-lieu communal de Boghni, observent depuis avant-hier, une grève pour réclamer l'amélioration de l'état du réseau routier qui se trouve en dégradation. La décision de recourir à cette action, qui n'est pas sans conséquences sur le déplacement des administrés de la commune de Boghni, a été suivie par l'ensemble des transporteurs. La population a été avisée, la veille, par voie d'affichage sur ce mouvement qui demande la réhabilitation du chemin communal constituant la principale liaison vers tous les villages d'Ait Kouffi. Hier, des villageois et plusieurs lycéens sont restés bloqués dans leurs villages respectifs en l'absence de fourgons dans les arrêts qui leur sont réservés. Du côté de l'APC, l'on considère que le recours à la grève revêt un caractère abusif, du fait, affirme le vice président chargé de la voirie, que «tous les points noirs sont en cours de traitement, avec le lancement d'une opération d'aménagement, à l'exception du tronçon dit Farouk Ivardane non concerné en raison de la programmation dans les prochains jours, de projets de réalisation d'un collecteur d'assainissement et d'une conduite AEP» . À signaler enfin que les transporteurs de Boumahni, assurant la desserte entre les villages et la ville de Boghni, sont à leur deuxième semaine de grève, toujours pour revendiquer l'améliorer l'état du chemin communal reliant Tizi N' Trdelest à Kantidja .

M Haddadi.