Les agriculteurs s’organisent

Par DDK | Il ya 18 minutes | 11 lecture(s)

«Nous n’avons jamais bénéficié de rien. La daïra d’Iferhounene est marginalisée», s’exclame Arezki, un paysan de la commune d’Iferhounene, comme pour justifier la création d’ «une association locale qui doit défendre nos droits», ajoute-t-il. Réunis la semaine dernière à la maison de jeunes, à l’initiative de Nourredine Ould Fella, un apiculteur professionnel, les agriculteurs de la daïra d’Iferhounene sont convenus d’officialiser la création de l’association «Thadoukli Imekrazen Iferhounene» (association des agriculteurs d’Iferhounene), en présence d’un huissier de justice et de nombreux paysans. La présidence devait revenir inéluctablement à l’initiateur de la rencontre, Noureddine en l’occurrence, qui avait fait l’unanimité auprès de ses pairs. Il sera secondé par Belkaï Farid en tant que vice président, et trois autres assesseurs. Si Saïd Challal, invité d’honneur, n’a pas ménagé ses efforts pour que cette association voie le jour. Connu sous le nom de «vieux montagnard», ce retraité de l’éducation, dont la renommée a fait le tour de toute la Kabylie pour être le globe-trotter, ne se lasse pas d’organiser des rencontres avec les agriculteurs auxquels il prodigue ses conseils, concernant tous les segments de l’agriculture. Avant Iferhounene, il s’est déplacé à Illilten pour débattre de «l’hivernage risqué des ruches» avec les apiculteurs locaux. Un thème d’actualité puisque, selon notre interlocuteur, «les ruchers avec deux à trois cadres d’abeilles seulement, dont viennent de bénéficier les paysans de la région au mois d’octobre de la part des services des forêts, ont peu de chance de survivre vu que la période de leur livraison est loin d’être favorable». Nous reviendrons sur le sujet au moment opportun. Depuis l’été dernier, les agriculteurs d’Iferhounene, d’Imsouhal et tant d’autres, ont eu recours à ses services dans plusieurs formations sur les thèmes de l’apiculture, du greffage et autres. Pour information, les jeunes agriculteurs du village Ath Youcef Ouali ont procédé l’an dernier, au greffage de 8227 pieds de cerisiers, oliviers et autres arbres fruitiers à différentes périodes de l’année. Rappelons que beaucoup d’agriculteurs de la région d’Iferhounene, Imsouhal et Illilten activent actuellement au sein de l’APAM (association pour la promotion de l’agriculture de montagne).

A. O. T.