La grève du personnel communal suspendue

Les fonctionnaires de l'APC d’Ain Zaouia ont suspendu leur mouvement de grève, survenu depuis plus d'une semaine pour réclamer le versement de 2 mois de salaires. Le retour au travail, annoncé avant hier par la section syndicale affiliée à la fédération des communaux du SNAPAP, a eu lieu après la confirmation du virement des salaires du mois d'octobre et de novembre de l'ensemble du personnel. Pour rappel, le blocage des traitements des mensualités du personnel et de tous les engagements financiers de la commune, n'était qu'une suite logique du refus du contrôleur financier de reconnaître la qualité d'ordonnateur au chef de daïra de Draa El Mizan, désigné par décision du wali comme pouvoir de substitution temporaire de la commune d’Ain Zaouia. L'intervention par un écrit de la tutelle du contrôleur financier, après avoir été sollicitée par la wilaya, a mis fin aux spéculations confirmant ainsi le fait que l'APC est mise sous tutelle administrative. Ce déblocage, en attendant celui de l'assemblée élue gelée dans ses activités en l'absence de consensus entre les élus, a contribué à libérer la totalité du budget et même des projets en instance. Les fonctionnaires, par leur action, ont ainsi rappelé le principe de la garantie des salaires, mais aussi celui de la continuité du service public dont ont été privés les administrés de la commune pendant les journées de grève. À signaler enfin que la commune s'apprête aussi à adopter son budget prévisionnel en l'absence d'une assemblée pour le faire, car, à l'instar du budget supplémentaire, la wilaya l'approuvera probablement pour, au moins assurer les salaires et les dépenses obligatoires.

