Les souscripteurs crient à l’arnaque !

Rien ne va plus dans le secteur de logement à Boumerdès. Lundi dernier, des dizaines de souscripteurs au programme des 382 logements promotionnels Belaid, dans la commune de Thénia, ont manifesté leur colère.

Ils dénoncent le retard enregistré dans la réalisation de leurs appartements. Le projet a été lancé en 2008 et le taux d’avancement des travaux n’est que de 60 %, selon les manifestants. Pis encore, les souscripteurs parlent d’une arnaque d’un autre genre : «Les prix des logements ne sont pas uniques. Certains on payé plus de 700 millions, alors que d’autres 250 millions pour un appartement ne dépassant pas les 80 m²», dira Yacine, un manifestant. «Nous avons reçu des contrat dont la date de livraison de nos appartements n’est pas mentionnée», ajoute notre interlocuteur qui affirme que près de trois ans après le début du chantier, presque tous les souscripteurs ont payé le logement. Les manifestants affirment avoir esté le promoteur en justice pour tromperie et ils ont eu gain de cause. «Une décision de justice en notre faveur a été délivrée par le tribunal. Juste après, le promoteur nous a promis de livrer nos logements en juin 2018, mais rien n’est encore fait et le projet n’est pas encore relancé», ajoute un autre manifestant qui affirme que seulement 25 souscripteurs l’ont attaqué en justice. D’ailleurs, en signe de représailles, le promoteur Blaid a introduit une action en justice à l’encontre des 25 souscripteurs et a réclamé le paiement de 20 % du montant d’un appartement au cas où les prix des matériaux de construction augmentent. «Lors de la livraison de nos contrats, nous avons accepté l’article stipulant le versement d’une somme égale à 20% du prix d’un logement si les prix des matériaux de construction augmentent», dira encore Yacine qui ajoute que la justice le désavoue ce qui le contraint d’introduire un pourvoi en cassation. Normalement, on devait habiter nos logements en 2015, mais depuis rien n’est fait malgré le paiement de toutes les tranches du projet. Et certains ont même versé les 20 % comme Bouchneb qui a versé près de 500 000 DA mais il a été arnaqué du moment qu’il n’a pas encore habité son logement», dira notre interlocuteur. Certains souscripteurs ont versé les 20 % dans l’espoir d’habiter leurs appartements dans un délai ne dépassant pas les quatre mois. La semaine écoulée, un groupe de souscripteur se sont déplacés au ministère de l’Habitat pour exposer leur problème. «Le directeur de logement au niveau du ministère nous a dit ne pas pouvoir résoudre notre problème et donc, il faut voir avec les responsables locaux», dira encore Yacine. «Le chef de cabinet du wali de Boumerdès nous a promis de prendre en charge notre doléance en envoyant des mises en demeure au promoteur afin qu’il relance les travaux», lance l’un des manifestants reçu par les autorités de wilaya.

