«Stop aux violences faites aux femmes !»

Par DDK | Il ya 47 minutes | 86 lecture(s)

L’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira a abrité une manifestation pacifique portant sur le thème de la violence envers les femmes, en fin de semaine.

En effet, organisée par le collectif libre des étudiantes de Bouira, un comité étudiant véhiculant des pensées féministes, des rassemblements ont touché l’ensemble des facultés de l’université centrale pour dénoncer les pratiques dites «sauvages» à l’encontre de la femme en général et celle de Bouira en particulier. Un bon nombre d’étudiants se sont regroupés autour d’un seul et même slogan «Stop aux violences infligées aux femmes». Tandis que certains observent «la sourde oreille» aux cris de ces victimes «tabassées» et parfois tuées, d’autres ont arboré des banderoles véhiculant le message à passer. «Il faut que toute victime de violence sache qu’elle n’est pas seule. Il faut que les femmes se révoltent, il ne faut plus qu’elles se taisent», tonne une jeune étudiante rencontrée sur les lieux. Effectivement, ces protestations n’avaient pas pour seul but de sensibiliser les gens quant au respect de la femme mais également «soutenir moralement toute femme souffrant de cette situation et lui apporter le soutien nécessaire pour s’en sortir», selon les manifestants présents sur les lieux. «Beaucoup de gens ne mesurent pas l'impact de ces actes sur la femme qui vit l'enfer chaque jour dans cette société», a affirmé le comité en question sur les réseaux sociaux. «Basta ! Halte aux violences faites aux femmes», ont-ils ajouté. Après le rassemblement, une marche a été improvisée au sein même de l’enceinte universitaire, dans le calme.

Sarah Madani.