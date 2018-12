L’aménagement urbain à Biziou retenu

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

Le village Biziou, situé en aval du chef-lieu communal d’Amalou, a bénéficié de l’inscription d’un projet d’aménagement urbain, avons-nous appris auprès des responsables de la municipalité.

«Ce projet s’impose car le village Biziou est, en quelque sorte, la vitrine d’Amalou, étant donné qu’il constitue la porte d’entrée dans notre commune et un carrefour de jonction entre deux axes routiers importants, d’où la nécessité de sa remise à niveau et son embellissement», a déclaré un membre de l’exécutif communal, ajoutant que le projet sera réalisé grâce à une provision budgétaire allouée dans le cadre de la caisse de garantie et de solidarité entre les communes. Le projet, informe-t-on, étrenne sa phase de consultation. «La procédure suit normalement son cours. Une fois le délai réglementaire arrivé à échéance, la commission communale des marchés se réunira pour l’ouverture des plis, l’examen des offres et la sélection des entreprises», confie-t-on. Selon les services de la municipalité, cette opération de résorption du déficit en réseaux et voiries comprend divers travaux, dont le revêtement des routes, le pavage des trottoirs, la construction d’ouvrages d’évacuation des eaux pluviales, la réalisation de l’éclairage public, ainsi que des aménagements divers. Apostrophés à hauteur du centre urbain de Biziou, quelques habitants ont exprimé des réactions oscillant entre adhésion et indifférence : «Un projet d’aménagement ? Il était temps, car à force d’être délaissé, notre centre urbain a gardé l’allure d’une zone rurale», acquiesce un septuagénaire. «Ce projet n’aura certainement aucune incidence sur notre quotidien. À la place, nous aurions souhaité des équipements publics et des commodités de base», affirme un autre citoyen.

N. M.