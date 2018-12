3 000 bouteilles de boissons alcoolisées saisies

Par DDK | Il ya 1 heure | 81 lecture(s)

La brigade de la gendarmerie de Melbou a procédé, récemment, à l’arrestation d’un individu en possession d’une quantité de 2 966 bouteilles de boissons alcoolisées, de différents types, a indiqué la cellule de communication du groupement de la gendarmerie de Béjaïa. Agissant sur la base de renseignements parvenus à leurs services, la gendarmerie de Melbou a appréhendé le mis en cause, âgé de 39 ans, natif de la wilaya de Mila, sur la RN 09, exactement au niveau du carrefour de la commune de Taskeriout, a souligné la même source. Le prévenu transportait sa marchandise à bord d’un camion de marque Chanky en direction de la ville d’Annaba, a-t-on précisé. En plus de la saisie de la marchandise transportée (2 966 bouteilles de boissons alcoolisées), la gendarmerie a retrouvé sur cet individu la somme de 2 534 800 DA. Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de Melbou sur cette affaire, alors que le mis en cause a été présenté devant les juridictions compétentes. Pour rappel, au mois d’octobre dernier, un autre homme de la wilaya de M’sila a été arrêté dans la commune d’Allaghan, sur la RN 106, reliant la wilaya de Béjaïa à Bordj Bou Arreridj, en possession de 19 500 bouteilles de boissons alcoolisées, qu’il transportait à bord d’un tracteur. Selon une source au fait de ce dossier, des contrebandiers, issus d’autres wilayas du pays, se rendent régulièrement à Béjaïa pour s’approvisionner en boissons alcoolisées, qu’ils revendent ailleurs à des prix élevés.

