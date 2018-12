Des centaines de foyers non encore raccordés

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

La commune de Boghni continue d'enregistrer un manque considérable en matière d'électrification des habitations. Le recensement établi par le service des réseaux divers de la commune a fait ressortir des besoins auxquels la commune ne peut pas faire face. En effet, en se référant aux nombreuses requêtes et demandes des comités de villages et des citoyens, adressées au président de l'APC pour réclamer le raccordement au réseau électrique, le nombre de plus de 200 foyers dépourvus d'électricité est établi par la commune. Les villages d'Aït Mendes, Tirmitine et Aït Kouffi sont les plus concernés par ce retard en l'absence d'un programme d'État destiné à renforcer et à étendre les réseaux. Même les zones d'extension urbaine sont touchées par ce manque à gagner, plus particulièrement les habitants d'Azaghar Est et Ouest. Certes, des projets ont été concrétisés et un effort de répondre à la demande a été consenti par la direction de l'Énergie et des Mines avec l'électrification de centaines de foyers à travers la commune, mais il est fort à constater que les deux dernières années ont été marquées par le gel des projets existants et le manque de notifications de nouveaux programmes. En ce sens, il faut savoir que la commune attend le dégel de deux projets, à savoir celui du raccordement des habitants d'Azaghar-Ouest et l'alimentation des habitations situées près de la zone d'extension urbaine d'Ichiouache. Au demeurant et au vu des besoins pressants de la municipalité auxquels elle ne peut pas faire face, de nouveaux projets sont nécessaires pour mettre fin aux raccordements anarchiques. À signaler, enfin, que même le réseau a besoin d'être rénover et renforcer pour mettre fin aux nombreuses chutes de tension électrique signalées dans certains villages.

M Haddadi.