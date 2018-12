Journée d’étude sur le commerce en ligne

Par DDK | Il ya 9 minutes | 22 lecture(s)

La Direction du commerce de la wilaya de Tizi-Ouzou a organisé, jeudi dernier, une journée d’étude et de sensibilisation sur les transactions commerciales en ligne et le registre électronique.

C’était en collaboration avec la Chambre du Commerce et d’Industrie du Djurdjura, à la salle de conférence de la CCID. Deux communications ont été présentées successivement par Sediki Abderrahmane, maître de conférences, FSECG, Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, et Cheloul Lounes, préposé du CNRC d’Azazga. La première intervention portait sur «les transactions commerciales en ligne». Selon le conférencier, Seddiki Abderrahmane, «Parmi les avantages du e-commerce, la vitesse dans la réalisation des transactions commerciales et la possibilité de les effectuer à tout moment, économisant de l’argent et de temps. Ces avantages sont aussi valables pour le consommateur. Toutes les parties profitent ainsi de cette flexibilité», dira M. Seddiki lors de son intervention. Et d’ajouter : «Pour réussir les transactions commerciales en ligne, le site de l’entreprise doit être attirant et facilement accessible au consommateur. Les données introduites dans le site lors de la réalisation des transactions commerciales en ligne, doivent êtres sécurisées et protégées pour gagner la confiance du consommateur et éviter toutes sortes d’escroqueries et de fraudes.» Le e-commerce comme on l'appelle plus communément, consiste à échanger des biens, des services, de la valeur en général, par l’intermédiaire des réseaux informatiques, principalement internet. Les terminaux (supports) utilisés sont multiples, nous pouvons citer à titre d'exemple : la téléphonie mobile, depuis l’avènement du Smartphone, les tablettes (iPad, Android), les Smart TV... Le commerce électronique couvre trois aspects différents qui sont : l'information sur le produit, la prise de commande (achat) et la fidélisation. Le principe est relativement simple, l'utilisateur passe commande via un site internet spécialisé (un réseau en général) et se fait livrer par son fournisseur à travers différents moyens (entreprises de livraison, courrier...). Le payement peut être effectué avant ou après la livraison, selon le fournisseur.

Rachid Aissiou.