Sortie au profit des enfants handicapés

Par DDK | Il ya 9 minutes | 24 lecture(s)

Au lendemain de la Journée mondiale du handicapé, la direction du centre psychopédagogique de Draâ Ben Khedda a organisé une sortie-détente pour ses 71 élèves vers le jardin d’essais d’El Hamma, d’Alger. L’excursion fut assurée par deux bus : l’un de l’APC et l’autre d’un parent d’élève qui a gracieusement mis son bus à la disposition du centre. «Les enfants se sont bien défoulés dans le jardin où ils ont tout visité dans une ambiance bon enfant», nous dit le directeur Iltache Mohand Seghir qui n’a pas mâché ses mots en dénonçant «l’absence des parents lors de la célébration de la journée mondiale du handicapé.» Le même responsable nous confie : «J’ai reçu un télégramme de la DASS, m’informant que chaque établissement célébrera cette journée au sein de sa structure comme d’habitude. Comme par hasard, le 3 décembre, je me suis rendu au CLS de Tizi-Ouzou. Grande fut ma surprise de voir présents les enfants d’autres établissements pour la même célébration. Deux poids, deux mesures !» Le directeur nous fait savoir qu’une audience sera demandée au wali pour lui soumettre les retards «dans la réalisation des deux classes retenues et subventionnées par l’APW depuis 2016 pour une enveloppe de 150 millions de centimes, et le terrain destiné au CAT depuis plus de dix-huit mois.»

M. A. T.