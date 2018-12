Les opérations retenues clôturées

Par DDK | Il ya 9 minutes | 29 lecture(s)

Délabré, notamment suite au passage des conduits du gaz de ville, le réseau routier de la commune de Bounouh devra être remis à niveau. C’est pratiquement toute la cagnotte reçue dans le cadre des PCD 2018 qui a été consacrée aux revêtements et à la réfection de pistes. «A notre installation à la tête de l’APC, nous n’avons trouvé que dix opérations inachevées, c'est ainsi que nous avons eu 5 millions de dinars comme bonus ajouté aux 3 milliards de centimes de PCD de 2018. Cet argent a été consacré aux revêtements en tri-couches et au bitumage en béton bitumineux vers les Mokhtari», fait savoir le maire. Et de poursuivre: «Actuellement, toutes les opérations inscrites sont en phase de clôture. D'ailleurs, nous sommes très satisfaits. Ainsi, les opérations que nous allons proposer pour l'année 2019 seront accordées par la commission d'arbitrage». Pour Lounis Mohamed Arezki, car c'est de lui qu'il s'agit, la commune a d’abord besoin d'améliorer le cadre de vie des habitants : «Nous procéderons en donnant la primauté aux doléances de nos concitoyens. D'ailleurs, nous sommes à la phase de préparation du listing en commun accord avec les comités de village. C’est la démarche que nous avons adoptée pour qu'il n’y ait pas de disparités entre les villages», déclare-t-il en réponse à une question au sujet de la gestion participative avec les citoyens. L’édile communal estime, par ailleurs, que la première année passée à la tête de l’Assemblée est positive : «Nous avons mis en service l'antenne administrative d'Ivouhathène. Actuellement, elle est opérationnelle et raccordée à la fibre optique. Elle rend de grands services aux citoyens résidant aussi bien dans ce village que dans les bourgades voisines, dans la mesure où elle leur évite des déplacements éreintants et coûteux jusqu’au chef-lieu. En outre, nous avons concrétisé le revêtement en tapis du chemin communal qui mène de Tizi N' Chréat jusqu'au chef-lieu communal. C'est très important de le souligner parce que cet axe a causé d’énormes désagréments à nos automobilistes, et ce durant des années», soulignera-t-il. Pour l’édile communal, il est temps de réfléchir au moyen de prendre en charge le secteur de la jeunesse en trouvant une solution à l'aire de jeux communale, qui nécessite des opérations d’aménagement (pose de tuf ou gaz synthétique, clôture...). À signaler que l'une des raisons ayant contraint les responsables du CSA/IRB Bounouh à mettre ce dernier en veilleuse n’est autre que l'absence d'un terrain convenable pour la pratique du sport roi.

Amar Ouramdane