Les raisons d’un retard

Un projet d'électrification a été accordé dans le plan quinquennal (2014-2019) au village Sanana dans la commune de Draâ El-Mizan, mais celui-ci n'est pas encore lancé.

«C'est une opération qui devait normalement toucher le côté d'Ioûchathène et d'Ighil Belhouth, englobant environ une soixantaine de foyers. La plupart ont été construits dans le cadre de l'habitat rural», nous confiera Brahim Bahmad en sa qualité d'adjoint au maire, précisant que le projet allait commencer en 2016. «Au moment où l'entreprise allait lancer les travaux, des propriétaires terriens se sont opposés à l'implantation des pylônes électriques dans leurs parcelles de terre. L'entreprise est repartie», nous expliquera-t-il. Il est à noter qu'entre temps, le comité de village a pu s'entendre avec les opposants. «Cependant, l'entreprise n'est pas revenue sur sa décision alors que les citoyens nous harcèlent au quotidien», soulignera-t-il. On croit savoir qu'il y aurait un problème entre l'entreprise et la Sonelgaz. «Nous interpellons les responsables de la Sonelgaz à relancer cette opération. Nous ne pouvons pas rester sans électricité alors que le projet a été accordé à nos villages après de nombreuses démarches», fulminera un habitant d'Ioûchathène. Quant à l'adjoint au maire, il dira que, prochainement, l'APC et le comité de village iront jusqu'à la direction des mines et de l'énergie pour régler ce problème qui pénalise de nombreuses familles alors que cette opération concernant la réalisation de la basse et moyenne tension est inscrite et budgétisée. Par ailleurs, la bonne nouvelle est que le projet d'alimentation en gaz des villages de Sanana et d'Ichoukrène sera relancé incessamment. «J'ai accompagné l'entreprise sur les lieux. En principe, dans quelques jours, le projet sera relancé. Il s'agit de la réalisation d'un poste de départ au lieu-dit El Mers et d'un poste de détente à Ichoukrène, en plus de la conduite. D'ailleurs, les tuyaux posés par l'entreprise à laquelle a été résilié le marché devront être tous contrôlés. Le délai de réalisation est d'une année», conclura l'adjoint au maire. A signaler que cette conduite de plus de 17 kilomètres servira aussi les villages de la commune d'Ait Yahia Moussa, dont la reprise des travaux sur le territoire est confiée à une entreprise. Le poste de détente situé à environ deux kilomètres à l'entrée du chef-lieu communal est relancé. Notons que ce projet a quelque peu tardé quand on sait que les travaux ont été lancés depuis 2013 alors que les réseaux à l'intérieur des villages ont été achevés et des essais faits.

Amar Ouramdane