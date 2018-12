Quand les patients sont impliqués...

Par DDK | Il ya 42 minutes | 75 lecture(s)

Les membres de l’association Djek el Khir de Tizi-Ouzou ont passé une fin de week-end avec les patients de l’établissement et procédé à la plantation de différents types d’arbres dans les alentours de l’hôpital pour y créer des aires de repos. Une action dont les acteurs principaux étaient les patients qui ont participé à l’élimination des mauvaises herbes et l’implantation des arbres en compagnie des membres de Djek el Khir. Ces derniers ont su redonner le sourire aux personnes internées dans cet hôpital pour un traitement et un suivi, en les impliquant dans la transformation de l’endroit en jardin qui leur permettra de se détendre en dehors des chambres. «Notre action est parmi celles tracées dans le plan d’action de notre association durant l’année 2018. Notre seul but est de donner un peu de joie et de bonheur aux patients et aussi les initier à des activités qui ne demandent pas beaucoup d’efforts mais peuvent aider à évacuer le stress et se sentir à l'aise. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette action, qui ne sera sans doute pas la dernière vu que nous allons programmer des activités similaires dans cet établissement. Un grand merci aux responsables qui nous ont facilité la tâche», dira Wafik Imarazene , président de ladite association. Les familles et proches des patients étaient très affectés par cette action qui, selon eux, doit s’inscrire dans la continuité vu que ce genre d’actions aideront sans nul doute dans la réintégration sociale de ces patients à leur sortie de l’hôpital. «Voilà la réponse de ces patients à ceux qui les marginalisent. Personne n’aime voir son proche ici mais la nécessité l’impose. Ils sont ici pour se soigner et nous devons être à leurs côtés. Chapeau bas pour les membres de l’association qui nous ont honoré de leur précieuse et chaleureuse présence aujourd’hui, nous louons leur dévouement et leurs sacrifices», dira le parent d’un patient venu pour une visite.

Lyes Mechouek.