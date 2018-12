Cycles de randonnées pour découvrir la Kabylie

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

Depuis que l’auberge de jeunes d’Aïn El-Hammam, localité située à cinquante kilomètres au Sud-est de Tizi-Ouzou, a ouvert ses portes, les visiteurs se font de plus en plus nombreux dans la région.

Située à quelque 1 200 mètres d’altitude, cette structure de la DJS de Tizi-Ouzou héberge des clients qui viennent chercher du repos en ces lieux et admirer le paysage alentour, jusqu’aux limites de Draâ E-Mizan, profitant de la beauté du paysage face à la majestueuse chaîne du Djurdjura qui s’étend, au sud, sur tout l’horizon. Depuis quelques temps, l’ex-hôtel Djurdjura propose aussi des randonnées aux amateurs de la marche, de plus en plus nombreux, qui viennent de toutes les régions d’Algérie, aussi éloignées qu’Oran ou Annaba. Vendredi dernier, ce sont quatre vingt douze randonneurs des deux sexes, originaires des wilayas de Tizi-Ouzou, d’Alger et de Boumerdès, qui ont été déplacés par les autocars des mairies d’Aïn El Hammam et d’Ath Bouyoucef jusqu’au village de Mahaga, dans la commune d’Idjeur, d’où ils ont commencé la marche, à pied, vers le lac noir, leur destination. Selon Soraya Yacini, directrice de l’auberge, une autre randonnée est actuellement en phase de préparation au niveau de son établissement. Elle mènera les hôtes de la région par bus jusqu’à Aourir Ouzemour, un village de la commune d’Akbil, où ils mettront pied à terre pour entamer l’escalade vers les hauteurs du col de Tirourda avant de rejoindre le lac Agoulmim. Rappelons que le 23 novembre dernier, l’auberge de jeunes d’Ain El Hammam a reçu 89 promeneurs venus de Tizi-Ouzou, Alger et Béjaïa qui ont eu à découvrir le pic d’Azrou N’Thour qui culmine à près de 2 000 mètres d’altitude. Les promeneurs ont sué sur les pentes de Tirourda avant d’arriver à destination, d’où la vue sur un vaste paysage est imprenable. Ce jour-là, selon notre interlocutrice, des membres des clubs sportifs et de spéléo du vieux rocher de Constantine ont participé à la sortie aux côtés de Sport pour elles de Tizi-Ouzou et d’autres randonneurs indépendants.

A. O. T